Menzilcilerin ultra lüks, çakarlı aracı: "Tahsisli" deyip gaza bastı

İstanbul Beşiktaş'ta ultra lüks çakarlı bir aracın emniyet şeridinden ilerlemesi üzerine bir motokurye tepki gösterdi.

O anları kayıt alan motokuryenin, "Hanımefendi görevli misiniz, şu an görev emriniz var mı?” diye sorması üzerine sürücü, "Tahsisli araç" yanıtını verdi.

Sürücü, motokuryenin kamera kaydı alınmasına tepki gösterip emniyet şeridinden gaza basarak uzaklaştı.

AYNI PLAKA MENZİL LİDERİNDE

Sosyal medyada gündem olan bu görüntülerin ardıdan "34 GH 1525" plakalı çakarlı aracın Menzil cemaatine bağlı Semerkand grubu liderlerinden Muhammed Fettah tarafından da kullanıldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan düzenlemeyle sadece belirli kamu görevlilerine ve acil müdahale araçlarına çakar sistemi kullanma izni verilmişti.