Menzil’de miras kavgası büyüyor: Dört cemaat mensubu silahla vuruldu

Menzil Cemaati liderisi Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023'te ölmesinin ardından oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek arasındaki miras kavgası devam ediyor.

Son olarak İstanbul Sancaktepe’de müritler paylaşılamayan ve dergah olarak adlandırdıkları yer nedeniyle kavga etti. Dört cemaat mensubunun silahla yaralandığı bildirildi. Yaralılar müdahale için hastaneye kaldırıldı, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Muhammed Saki Elhüseyni destekçileri sosyal medyada “Atılan mermiler oradaki sofilere değil, tüm Ümmet-i Muhammed'e atılmıştır. Bu hesabın sorulacağı gün gelecektir” diye açıklama yaptı.

Bir başka açıklamada ise saldırganın Muhammed Fettah Elhüseyni’ye bağlı bir cemaat mensubu olduğu iddia edilerek “Sabıkalı Muhammed Fettah Elhüseyni'ye intisaplı birinin silahından çıkan kurşunlarla vuruldu. Kardeşlerimizin durumu iyi ve kesinlikle tansiyonu yükseltecek hareketlerden kaçınmalısınız. Polis o teröristi aldı götürdü devlet gerekeni yapacak biz devletimize güveniyoruz” denildi.