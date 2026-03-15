Menzilde miras savaşları Hollanda'ya uzandı

Menzil cemaatinde kardeşler arasında süren miras kavgası yurt dışındaki dergâhları da yargı sürecinin parçası haline getirdi. Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez’in haberine göre Hollanda’nın Rotterdam kentinde bulunan dergâh binası için haciz kararı alındı.

Habere göre cemaat içindeki miras anlaşmazlığı kapsamında Hollanda’daki dergâhlar da dava konusu oldu. Mübarek Elhüseyni tarafı, Rotterdam’daki dergâh için geriye dönük kira talebinde bulundu. Bu kapsamda taraftarlardan yaklaşık 33 bin 477 avro (yaklaşık 1,6 milyon TL) tutarında kira ve faiz ödemesi istendi.

YİNE ANLAŞAMADILAR

Cemaat üyeleri ise borcun aylık taksitlerle ödenmesini teklif etti ve bu kapsamda yaklaşık 3 bin avro ödeme yaptı. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

Cumhuriyet’in haberine göre Mübarek Elhüseyni, kira talebinden önce Rotterdam Bölge Mahkemesi’nden haciz kararı çıkarttı. Ardından dergâh binasına ve dergâh hesabında bulunan 495 avroya da haciz konuldu.

Menzil cemaatinde miras paylaşımı nedeniyle başlayan anlaşmazlık daha önce Türkiye’nin yanı sıra İngiltere ve Hollanda’daki dergâhları da kapsayan hukuki süreçlere dönüşmüştü. Rotterdam’daki haciz kararı, cemaat içindeki çekişmenin uluslararası boyut kazandığını gösteren son gelişme oldu.