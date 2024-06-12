Menzil’in Kasası kitabının toplatılıp imha edilmesi istendi

BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında, “Menzil’in Kasası” isimli kitabı nedeniyle soruşturma açıldı. Kitapta anlatılan iş insanı Kamil İnce’nin şikâyetiyle açılan soruşturmada, “Kitabın imha edilmesi” de talep edildi.

Haber Merkezi

BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında, Menzil Cemaati’nin ticari ilişkileri ile kamudaki örgütlenmesini anlattığı “Menzil’in Kasası” isimli kitabı nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kitabın bir bölümünde yer alan, Menzil Cemaati’nin iş insanları derneği olan Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜMSİAD) üyesi Kamil İnce, İsmail Arı hakkında suç duyurusunda bulundu.

İnce, suç duyurusunda kitabın toplatılıp imha edilmesini ve Arı’nın cezalandırılmasını talep etti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise şikâyetin ardından soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında Arı’nın ifadesinin alınacağını ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE KİTABI SATMAMIŞLARDI

Öte yandan bir süre önce de kamudan aldığı milyarlarca liralık ihalelerle bilinen Kalyon Holding’e bağlı D&R’nin “Menzil’in Kasası” kitabını satmadığı anlaşılmıştı.

Ülke genelinde 200’ün üzerine şubesi olan D&R, kitabı satın almak isteyenlere “Stoklarında bulunmadığını” ifade ediyor.