Mera alanları parsel parsel satıldı

HABER MERKEZİ

Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinin Damlacık, Maden ve Aşağı Doruklu kırsal mahallelerinin ortak mera alanının deprem konutları yapılacak denilerek TOKİ tarafından vasfı değiştirilip satıldığı ortaya çıktı.

MA’da yer alan habere göre, alanda zemin etüdü çalışmaları başlayınca, mahalle sakinleri alana gelerek tepki gösterdi.

DEM Parti Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ve beraberindeki heyet de bölgeye gitti. Burada konuşan Ferit Şenyaşar, iktidarın rant politikalarına tepki gösterdi Şenyaşar, “Bu alan 3 köyün ortak mera alanıdır ve 8 bin kayıtlı hayvan buradan besleniyor. İktidar, bu yaşam alanını parsel parsel satarak talan ediyor. Tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiği Türkiye’de bu uygulamalar utanç vericidir. Mera alanlarının vasfı değiştirilemez. Köylüler, kendi meralarının betonlaştırılmasını ve başkalarına satılmasını kabul etmeyecek. Gerekirse burada çadır kurup nöbet tutacağız” dedi.

Damlacık Mahalle Muhtarı Mehmet Selim Tuncer ise “Bu alanın vasfı değiştirilerek 490 kişiye 400-500 metrekarelik arsalar halinde satıldı” dedi. Eylemden sonra sondaj makineleriyle yapılan zemin etüdü çalışmalarının durdurulduğunu ve makinelerin bölgeden çekildiği belirtildi.