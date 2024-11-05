Mera yok, yem pahalı: Kazanç iyice azaldı

Ekonomi Servisi

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Gayret Mahallesinde hayvancılık yapan köylünün sorunlarını dinledi. Yem fiyatlarındaki artıştan dolayı hayvancılıkla uğraşanların zor durumda olduğunu ifade eden besici, Gürer’e yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Besici Ahmet, hayvanlarını değerine satamadığını belirterek, “Yem girdileri çok pahalı. Eğer bize destek sağlanırsa kırsal kalkınır, şehirlerden kırsala göç başlar ve hayvancılıkla uğraşanların sayısı artar. Ancak gençler, mevcut durumda hayvancılığa yönelmiyor. Onlar köyde kalmak yerine dışarıda iş arıyor. Köyde genelde hayvancılıktan geçim sağlanıyor ama geçmişe göre gelirimiz azaldı.” diye konuştu.

‘MERA BULMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ’

Küçükbaş hayvancılığı sürdürmekte zorlandıklarını ifade eden besici, meraların yetersizliğinden yakındı: “Hayvanlarımızı yaymak için meraya ihtiyacımız var. Ancak meramız yok. Hasat sonrası tarlalara sokuyoruz. Şu an 50 kiloluk yem 650-700 lira arasında. Samanı kilogram hesabıyla alıyoruz; 2.500-2.600 lirayı buluyor. Yonca ise çok pahalı, ama yaptığımız masrafı karşılamıyor. Beyaz saman veriyoruz. Para kazanmıyoruz, başa baş gidiyor. Oğlum güder, gelinim sağarsa mal sahibi oluruz.” dedi. Besici, son 15 yılda hayvancılık sektöründe kazançlarının düştüğünü belirterek, “15 yıl önce geçimimizi rahatça sağlıyorduk. Bugün aynı şartlarda hayvancılık yapmak çok zor. Eskiden 2.000 lira kazanıyordum ve geçimimi rahatça sağlıyordum. Şimdi ise zar zor ayakta kalabiliyorum. Hayvancılığı mecburiyetten sürdürüyoruz; köyde başka ne yapabiliriz ki?” ifadeleriyle yaşadığı sıkıntıları paylaştı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvancılık yapan kimle görüşsek “bu işin tadı kaçtı” diye dert yanıyor. Beslenme ve ahır giderleri yanında işçilik, veteriner, aşı giderleri ile sürekli maliyetlerde artış olması bu işi yapanları da “kazanmıyoruz.” noktasına taşımış bulunuyor. Hayvancılıkta artan sorunları gidermekte siyasi iktidarın görevidir. Hayvancıkta sorunlar düşmeden et fiyatları da düşmez” dedi.