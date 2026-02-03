Merakla beklenen dizinin yeni sezonu yayında

HBO'da yayınlanan 'İlk ve Son' dizisinin üçüncü sezonu yayına girdi.

Dram ve romantik türdeki dizi, bir çiftin yaklaşık 20 yıllık ilişkilerinde yaşadıklarını gerçekçi bir dilde ekranlara taşıyor.

Dizinin yeni yayınlanan üçüncü sezonunda başrollerde Timuçin Esen ve Bergüzar Korel yer alıyor.

Senaryosu Hakan Bonomo'ya, yönetmenliği Devrim Yalçın'a ait olan ve Ortaks Yapım imzası taşıyan dizinin yeni sezondaki konuk oyuncuları ise Ebru Demirdöven, Ekin Mert Daymaz, Cansu Fırıncı, Selçuk Borak.

Dizi, bir akşam yemeğinde tanışan, daha sonra evlenen ancak sık sık tartışma yaşayan Güneş ve Serkan çiftinin yaklaşık 20 yıllık ilişkisine odaklanıyor.

Dizinin ilk sezonunda Özge Özpirinçci ve Salih Bademci, ikinci sezonunda ise Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe yer almıştı.