“Meraklısına notlar” diyerek paylaştı: Feti Yıldız'dan etnik isyanlar ve hukuk mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Meclis'teki çözüm süreci komisyonunun parti koordinatörü Feti Yıldız, sosyal medya hesabından art arda yaptığı iki paylaşımda hem tarihsel hem de hukuki mesajlar verdi.

"KENDİLERİ İÇİN SAVAŞAN BİR DEVLET OLMADAN DEVLET KURAMADILAR"

İlk paylaşımında Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılında yaşanan ulusçuluk hareketlerine değinen Yıldız, bu tür hareketlerin dış destek olmaksızın devlet kurma başarısı gösteremediğini savundu ve şunları ifade etti:

Osmanlı Türk İmparatorluğun en uzun yüzyılı bir kuşatıcı/kapsayıcı modern milli devlet inşası çabalarıyla geçerken, aynı zamanda 1 asır boyunca etnik ayrılıkçı hareketlerle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bugünlerde Ortadoğu’da herkesin bir kez daha tanık olduğu gibi; Etnik ayrılıkçı hareketler ne kadar terör ve tedhiş üretirlerse üretsinler ve ne kadar ayrılıkçı fikirleri yaygın ve derin hale getirirse getirsinler, kendileri için savaşan bir devlet olmadan hiçbir zaman ayrılma, devlet kurma imkân ve şansına sahip olmamışlardır. Osmanlı Türk Devletinin son döneminde Sırplar, Makedonlar, Rumlar, Bulgarlar bir asır boyunca ciddi manada Balkanlarda terör ve tedhiş üretmiş ve çok ciddi terör örgütleri ortaya çıkartmışlardır. Fakat hepsinin milli kimlik kazanmaları ve bir devlete sahip olmaları ancak ve ancak Rusya gibi bir devletin himayesinde ve Osmanlı-Rus Harpleri sayesinde olmuştur. Bulgarlar bütün Tuna vilayetini ateşe verdikleri halde eğer Rus Orduları Ayastefanos'a kadar gelmeseydi, Tersane Konferansı ile uluslararası sistemin Bulgarlara verdiği özerkliği elde edemeyeceklerdi. Aynı şey 1838 Yunan İsyanı için geçerlidir. Çeşme'de Osmanlı Donanması yakılmasaydı, Mora’daki tüm terör ve tedhişe rağmen ortaya Yunanistan diye bir devlet çıkmazdı. Ermenilerin Balkanları örnek alarak terör ve tedhişe başvurmalarına rağmen başarısız olma nedenleri az terör üretmeleri ya da yaygınlaşma ve derinleşmesinin yetersiz olmasından değildir. O yıllarda kendileri için savaşacak devletin bulunmamasıdır."

"HÜKÜM, ÖFKEYLE DEĞİL HUKUKLA KURULUR"

“Meraklısına notlar” başlığıyla paylaştığı ikinci mesajında ise Yıldız, hukuk ve adalet vurgusu yaptı. Hukukun soyut kurallarının somut olaylara doğru uygulanmasının önemine işaret eden Yıldız, hükümlerin öfkeyle değil hukukla kurulması gerektiğini ifade etti ve şunları yazdı:

Hukuk kuralları yerinde dururken, hayat değişir,gelişir her an başka bir yapıya dönüşür. Adalet dağıtımında görev alanlar soyut hukuk kurallarını somut olaylara uyarlarken ,kanunları doğru yorumlamak,isabetli uygulamakla yükümlüdür. Adalet, yalnızca bir karar cümlesi değil bir medeniyet iddiasıdır. Hüküm,öfkeyle değil hukukla kurulur, gerekçesi toplumu ikna eder ve gerisi tarihin şahitliğine bırakılır."

TUTANAKLAR DÜN YAYINLANDI

Aynı saatlerde paylaşılan iki mesaj, içerikleri ve zamanlamasıyla dikkat çekti.

Mecliste kurulan çözüm süreci komisyonunun parti koordinatörleri içerisinde yer alan ve 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı'da Abdullac Öcalan ile gerçekleştirilen görüşmede MHP adına yer alan Feti Yıldız'ın paylaşımlarının, tutanağın 16 sayfalık tam metninin ardından yayınlanmış olması dikkat çekti.