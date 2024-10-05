Meral Akşener'den Gülşah Durbay'a destek

İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener, özel hayatına ilişkin söylentiler ortaya atılan ve bu yüzden açıklama yapmak zorunda kalan CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a destek verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki çirkin yalanlar söylemenin ve iftiralar atmanın herkesin 'kolayına' geldiği bir zamandayız. Tabii bir de söz konusu 'kadın' olunca her şey 'çok daha kolay' oluyor…. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah’tan tez zamanda acil şifalar temenni ediyorum."