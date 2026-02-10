Meral Akşener'den Mesut Özarslan iddialarına yanıt

Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın kendisiyle irtibatta olduğu iddialarını reddederek; "Parti değiştirmesine ya da istifasına ilişkin herhangi bir girişimim olmamıştır. Her problemli durumda problemi örtmek, tartışmayı örtmek için benim adımı ortaya atmak bir gelenek haline geldi. Bu tavrı da şiddetle kınıyorum" dedi.

CHP'den istifa eden ve parti lideri Özgür Özel ile aralarında "küfürlü mesaj" krizi yaşanan Mesut Özarslan'ın Meral Akşener ile irtibatta olduğu iddia edildi.

Nefes'ten Aytunç Erkin'e konuşan Akşener iddiaları reddetti.

''HER PROBLEMİ ADIMLA ÖRTMEK GELENEK HALİNE GELDİ''

Meral Akşener'in konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

“Mesut Bey’le bir irtibatım yoktur. Kendisinin parti değiştirmesine ya da istifasına ilişkin herhangi bir girişimim olmamıştır. Her problemli durumda problemi örtmek, tartışmayı örtmek için benim adımı ortaya atmak bir gelenek haline geldi. Bu tavrı da şiddetle kınıyorum.”