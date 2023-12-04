Meral Akşener, GİK'in CHP'nin işbirliği önerisiyle ilgili kararını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilerin sorusu üzerine CHP’nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine Genel İdare Kurulu’ndan "hayır kararı çıktığını" açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilerin sorusu üzerine CHP’nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine Genel İdare Kurulu’ndan hayır kararı çıktığını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısına başkanlık yaptı. Akşener, toplantının ardından, Genel Merkez ek binasından ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, CHP’nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine Genel İdare Kurulu’ndan hayır kararı çıktığını söyledi. “Hayır kararı mı çıktı?” sorusuna, “Evet, hayır kararı çıktı” yanıtını verdi.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ KÜRŞAD ZORLU'DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, GİK’in ardından yaptığı açıklamada "2024 yerel seçimlerine hür ve ve müstakil şekilde girme kararı alınmıştır” dedi. Zorlu kararın oy çokluğuyla alındığını bildirdi.