Meral Akşener'in Erdoğan ziyareti | Dervişoğlu: "Muhatap olarak benim alınmam gerekirdi"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin eski genel başkanı Meral Akşener’in AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmesine ilişkin görüşmeden daha önce haberinin olmadığını, görüşmeyi İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımla öğrendiğini belirtti. Dervişoğlu, muhatap alınması gereken ismin kendisi olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesini sosyal medya üzerinden öğrendiğini söyledi.

Dervişoğlu, Habertürk TV'de konuştu.

Eski Genel Başkan Meral Akşener ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesine ilişkin konuşan Dervişoğlu, "Beni ilgilendiren tarafı İYİ Parti'nin genel başkanı ben iken Sayın Erdoğan'ın Sayın Akşener ile görüşmesi. Muhatap olarak benim alınmam gerekirdi" diye konuştu.

Görüşmeden çıktıktan sonra Akşener'in kendisini bilgilendirdiğini belirten Dervişoğlu, Akşener'in Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye'nin sorunları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söylediğini aktardı.

"GÖRÜŞMEDEN HABERİM OLMADI SONRASINDA BİLGİLENDİRİLDİM"

Dervişoğlu, Akşener-Erdoğan görüşmesinden daha önce haberinin olmadığını belirterek, görüşmeyi İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımla gördüğünü söyledi. Görüşmeden çıktıktan sonra Akşener'in kendisini bilgilendirdiğini aktaran Dervişoğlu, görüşmenin kendisi açısından bir mahsuru olmadığını söylediğini belirtti. Akşener'in de Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söylediğini aktardı.

Görüşmeyi olumlu bulmadığını vurgulayan Dervişoğlu, "Beni ilgilendiren tarafı İYİ Parti'nin genel başkanı ben iken Sayın Erdoğan'ın Sayın Akşener ile görüşmesi. Muhatap olarak benim alınmam gerekirdi. Bazı insanlar boyuna posuna bakmadan Hasan Dağı'na oduna gitmeye kalkışırlarsa şayet işte o zaman benden ummadıkları bir tepkiyi görebilirler. Ben bu partinin genel başkanıyım, partinin dününe bugününe yarınlarına sekte vuracak adımlara izin vermem. Ben kimsenin memuru değilim" diye konuştu.