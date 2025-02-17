Meral Akşener'in son hali gündem oldu

İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in son halini İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak paylaştı.

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, Meral Akşener'i ziyaret etti.

Uçak, paylaşımında, "Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i ziyaret ederek, hayır dualarını aldım. Kendisi çok iyi,medeniyet yollarının taşlarını yorulmadan döşeyen tüm cesurlara selamı var" ifadelerini kullandı.

Uçak, paylaşımında fotoğrafa da yer verdi.

Meral Akşener'in uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülenmesi sosyal medyada gündem oldu.