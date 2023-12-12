Meral Akşener istedi: İYİ Partili İbrahim Özkan istifa etti
İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Özkan, talebin Genel Başkan Meral Akşener'den geldiğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifa talebinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından geldiğini söyledi.
Özkan, "Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim.' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık “Hür ve Müstakilim”— İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) December 12, 2023
İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum.
CHP İLE İŞBİRLİĞİNİ SAVUNUYORDU
CHP, yerel seçimlerde İYİ Partiye işbirliği talebinde bulunmuştu.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK), CHP'nin talebini reddetmişti. İbrahim Özkan, talebin reddedilmesine dair sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
Özkan, paylaşımında "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" ifadelerini kullanmıştı.
Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz.— İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) December 4, 2023