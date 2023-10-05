Meral Akşener İYİ Parti’nin Eskişehir adayını açıkladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı'nın Melih Aydın olduğunu açıkladı.

Yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmeye karar veren İYİ Parti’nin İzmir’in ardından Eskişehir adayı da belli oldu.

Bugün Eskişehir'e giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı'nın Melih Aydın olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz hafta İzmir’e giden Akşener, partisinin İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu ilan etmişti.

SİNYAL 19 EYLÜL'DE VERİLMİŞTİ

36 yaşındaki iş insanı Melih Aydın, 19 Eylül'de sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

Aydın, paylaşımında şunları kaydetmişti:

"Bugün Sayın Genel Başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. İttifakımızı yalnızca ve yalnızca milletimizle, hemşehrilerimizle yapmaya, şehrimizin desteğini alarak Eskişehir’e hak ettiği adil ve sosyal belediyeciliği kazandırmaya kararlıyız. Eskişehir iyi olacak."

ESKİŞEHİR’DE SON SEÇİM NASIL BİTMİŞTİ?

Eskişehir’de son yerel seçimi Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Yılmaz Büyükerşen kazanmıştı.

Büyükerşen oyların yüzde 52,3’ünü alırken, Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Burhan Sakallı ise yüzde 45,14’lük oranla ikinci olmuştu.

Böylece CHP ile İYİ Parti’nin ortak adayı, seçimi Cumhur İttifakı adayının 7 puan önünde bitirmişti.

14 Mayıs’taki genel seçimlerde CHP Eskişehir'de yüzde 34,4, İYİ Parti ise yüzde 14,1 oy almıştı.

CHP ile İYİ Parti'nin bu kentte farklı adaylarla seçime girmesi, ortak aday politikasını devam ettireceğine kesin gözüyle bakılan iktidar kanadının şansını artıyor.