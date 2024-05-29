Meral Akşener nerede: Yakın dostları bile ulaşamıyor iddiası
İYİ Parti kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Meral Akşener’e yakın dostları dahi ulaşamıyor. Akşener’in bir-iki ay sonra yeni bir hat alacağı ve belirli kişilerle numarasını paylaşacağı belirtiliyor.
İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'e yakın dostlarının dahi ulaşamadığı iddia edildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Akşener’in Sapanca’daki çiftliğinde ailesiyle vakit geçirerek zaman geçirdiği kaydediliyor.
Cep telefonu hattını kapattığı öne sürülen Akşener’in bir-iki ay sonra yeni bir hat alacağı ve belirli kişilerle numarasını paylaşacağı belirtiliyor.
Yerel seçimlerde sandıkta umduğunu bulamayan Akşener kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olmamıştı.