Meral Akşener nerede: Yakın dostları bile ulaşamıyor iddiası

İYİ Parti kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Meral Akşener’e yakın dostları dahi ulaşamıyor. Akşener’in bir-iki ay sonra yeni bir hat alacağı ve belirli kişilerle numarasını paylaşacağı belirtiliyor.

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Fotoğraf: AA