Meral Akşener’in ablası son yolculuğuna uğurlandı: Törene İmamoğlu da katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ablası Mualla Özen'in cenazesi Gündoğdu Mezarlığı'nda ikindi vakti kılınan namazın ardından defnedildi. Cenaze törenine İYİ Partili isimlerin yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hayatını kaybeden ablası Mualla Özen (80) son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle gece saatlerinde hayatını kaybeden Özen'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak Yeşilova Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Daha sonra Özen için Gündoğdu Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve yeğeni Faruk Özen, burada taziyeleri kabul etti.

Helallik alınmasının ardından Özen'in cenazesi, Gündoğdu Mezarlığı'nda ikindi saatlerinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

EKREM İMAMOĞLU DA KATILDI

Cenaze törenine, Özen'in yakınları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AKP Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve vatandaşlar katıldı.