Meral Danış Beştaş: Anayasa değişikliğini bir kişi üzerinden tartışmayı doğru bulmuyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili ve Halkların Demokrasi Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, mevcut süreç ve 'yeni anayasa' tartışmalarına ilişkin konuştu.

Medyascope'tan Ruşen Çakır'a konuşan Beştaş, CHP lideri Özgür Özel'in "Erdoğan ile menemen bile yapmam" sözlerini eleştirerek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'anayasa görüşmeleri masasında olmadığını' şu sözlerle savundu:

"Anayasa değişikliğini bir kişi üzerinden tartışmak, 'Ben seçimi kaybedeceğimin kabulüdür'. Erdoğan ile değil anayasa değişikliği çalışmalarını TBMM yapar, onunla tartışılmıyor. Elbette onun partisi de var ama anayasanın demokratik olması için çalışmalar TBMM ile de sınırlı kalmamalı. Ancak bu konuda önce yol temizliği yapılmalı."

Beştaş, süreçle ilgili tartışmaların Erdoğan üzerinden yürütülmesini de 'haksızlık' olarak gördüğünü vurguladı ve ''Bu kadar önemli bir meseleyi sadece Erdoğan'ı yeniden seçtirtme üzerinden tartışmak tarihe haksızlık. Kürt meselesi bu tartışmalardan daha büyüktür'' dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NI O KULTUKLARA BİZ OTURTMADIK"

Beştaş, barışa giden yolun da demokrasiden geçtiğini de söyledi. Meral Danış Beştaş, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: