Meral Danış Beştaş: Sürecin tarafı ve muhatabı Öcalan’dır

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Erzurum Milletvekili, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, komisyona ve sürece yönelik açıklamalarda bulundu.

MA’nın haberine göre, DEM Parti Meclis Komisyon Üyesi ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş yaptığı açıklamada PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, sürecin tarafı ve muhatabı olarak dinlenmesi gerektiğini söyledi. Beştaş, "Önümüzdeki haftalarda komisyonun İmralı'ya gitmesi ve dinleme meselesinin yaşanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Beştaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Barış adımları atılmış ve süreç ete kemiğe bürünmüştür. Dolayısıyla Sayın Öcalan hem sürecin mimarı hem de birincil muhatabıdır. Taraflardan birinin cezaevinde bulunuyor olması, sürecin doğasına aykırıdır. Cezaevinde oldukça sınırlı görüşme ve enformasyon imkânları bulunan bir kişi ile elinde sınırsız güçler barındıran devlet erkinin, iktidarın eşit koşullarda olduğunu söylemek mümkün müdür? Bu nedenle Abdullah Öcalan'ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının sağlanması temel bir gerekliliktir."

"KOMİSYONA DÜŞEN SORUMLULUK ÖCALAN'I DİNLEMEKTİR"

Öcalan'ın dinlemenin komisyona düşen bir sorumluluk olduğunu öne süren Meral Danış Beştaş, "Meclis'te temsil edilen siyasi partilerden müteşekkil 51 kişilik komisyon, halkların iradesinin bir yansıması olarak, barış ve demokratik toplumun inşası sürecinde birincil muhatabı dinleyerek yol haritasını belirleyebilir, çalışmalarının içeriğini oluşturabilir ve sürece dair beklentileri karşılayabilir" diye konuştu.

Komisyonun Abdullah Öcalan'ı dinleyeceğine dair beklentisini dile getiren Beştaş, "Önümüzdeki haftalarda komisyonun İmralı'ya gitmesi ve dinleme meselesinin yaşanacağını düşünüyorum. Bu sürecin doğası gereğidir. PKK'nin feshi, silahların bırakılması ve barış sürecinin evreleri onun açıklamalarıyla şekillenmiştir. Devletin de görüştüğü kişi Öcalan'dır. Bugün çatışmalı sürecin mağdurları, hukukçular, akademisyenler dinleniyorsa sürecin muhatabının da dinlenmesi gerekir. Bunun sürece katkısı tartışmasızdır. Çünkü sürecin tarafı da muhatabı da Öcalan'dır" şeklinde konuştu.

'KÜRTÇE SORUNU KÜRT SORUNUNUN SEMBOLÜDÜR'

Barış Anneleri'nin komisyonda Kürtçe konuşmasının engellenmesinin Kürt sorununun sembolü olduğunu dile getiren Meral Danış Beştaş, şöyle devam etti:

"Bu sorun sürecin başarıya ulaşması gerekliliğinin bir göstergesidir. Yıllardır topluma anlatmaya çalıştığımız ayrımcılık, Rabia annenin anadilinde konuşamamasıyla bir kez daha görünür olmuştur. Komisyon, misyonu gereği bu konuda ön almalı ve teknik gerekçeleri aşarak Rabia annenin Kürtçe konuşmasını sağlamalıydı. Cumhurbaşkanının veya hükümet temsilcilerinin istediklerinde Kürtçe konuşabiliyor olmalarına rağmen barışın sembolü annelerin konuşamaması, toplumda samimiyet sorgulamalarına yol açmaktadır. Çözüm niyetini ortaya koyan bir parlamentonun böylesi kritik meseleleri gözetmesi zaruridir."

"SÜRECİN İLERLEMESİ ATILACAK ADIMLARA BAĞLI"

Komisyon çalışmasıyla demokratikleşmenin eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini ifade eden Meral Danış Beştaş, bu süre içinde ortaya çıkacak eksikliklerin giderilerek, sürece ilişkin çalışmaların birbirini tamamlayacak şekilde ilerlemesinin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Beştaş şöyle devam etti:

"Sürecin ilerlemesi devletin atacağı adımlara bağlıdır. Sayın Abdullah Öcalan, 27 Şubat çağrısı ile önemli bir eşik atlatmış, PKK'nin feshi ve silahların bırakılması iradesiyle tarihi bir adım atmıştır. Bundan sonrası; demokratikleşmenin sağlanması, hukuka dönüşün gerçekleşmesi ve gerekli demokratik yaşam koşullarının tesis edilmesi açısından somut adımlar atılmalıdır."

'DİNLEMELER BİTTİKTEN SONRA ÇÖZÜM ADIMLARI ATILMALI'

Komisyonun 31 Aralık'a kadar çalışma takvimini tamamlamayla yükümlü olduğunu dile getiren Meral Danış Beştaş, şunları söyledi:

"Zaman içerisinde çalışmaların ivme kazanması ve daha fazla mesai harcanması gerektiğini sürekli dile getiriyoruz. Hem komisyon hem de kamuoyu ile bu yöndeki görüşlerimizi paylaşıyoruz. Öngörülen süre içinde çalışmaların tamamlanması için çabalarımız sürmektedir. Bizler komisyonda da ifade ettiğimiz üzere haftanın 7 günü çalışmaya hazırız. Bu nedenle dinlemeler bittikten sonra komisyonun çözüm adımlarını atması zaruridir."