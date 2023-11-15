Meral Danış Beştaş'tan AKP’li vekile tepki: Terörist senin babandır

HEDEP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, kendisine 'terör seviciliği' ifadesiyle sataşan AKP’li İsmail Erdem’e “Terörist senin babandır. Sensin” şeklinde tepki gösterdi.

HEDEP Grup Başkan Vekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, dün Meclis’te grubu adına söz alarak PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yıllardır avukatları ve ailesi ile görüştürülmemesinin hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu söyledi.

“Bu, ben çete yöntemleriyle bu ülkeyi yönetiyorum demektir” diyerek iktidarı eleştiren Beştaş, sözlerine şöyle devam etti:

"İmralı Adası bu ülkenin cezaevi değil mi? Ceza İnfaz Kanununa tabi değil mi? Ceza almış diye insanları ailesiyle, avukatlarıyla görüştürmemek hukuk devleti değilim, ben kabile devletiyim, ben çete yöntemleriyle bu ülkeyi yönetiyorum demektir. Eğer hukuka burada uyulmayacaksa, uyulmasını istemeyeceksek nerede isteyeceğiz?”

Öte yandan Beştaş, 8 HEDEP milletvekilinin pasaportlarına İçişleri Bakanlığı tarafından tahdit konulduğu için yurtdışına çıkamadıklarını bunun da "hukuk tanımazlığa" başka bir örnek olduğunu kaydetti.

“TERÖR ÜZERİNDEN BEKA DEVŞİRİYORSUNUZ”

AKP İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Beştaş konuşurken “Terör seviciliği” ifadesini kullandı. Bunun üzerine Meral Danış Beştaş, Erdem'e dönerek, “Terörist senin babandır. Sensin” dedi

Beştaş, “Bize terörist diyenlerin alnını karışlarım. Terörist sizsiniz! Kim ‘Terörist’ diyorsa onlar teröristtir. Oradan ‘terörist’ diyeceksiniz, biz dinleyeceğiz öyle mi? Dinleyeceksin kuzu kuzu. Terör sevici de kendileridir. Onlar seviyor terörü. Terör üzerinden beka devşiriyorsunuz” ifadelerini kullandı.