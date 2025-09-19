Meral Polat’ın yeni albümü "M E Y D A N" yayında

Meral Polat'ın Anadolu ve Mezopotamya müzik geleneklerinden esinlenerek psikedelik rock’tan Afrobeat’e, Mali Blues’tan Dengbêj kültürüne kadar uzanan geniş bir yelpazede müzikal dokular sunan yeni albümü M E Y D A N dinleyiciyle buluştu.

M E Y D A N, “Jin, Jiyan, Azadî” (Kadın, Yaşam, Özgürlük) felsefesinden besleniyor. Bu evrensel slogan, kadın özgürlük mücadelesinin en güçlü ifadelerinden biri olarak albümün ilham kaynağını oluşturuyor. Albüm, baskıya karşı direnişi ve kadınların yarattığı dönüştürücü gücü merkezine alıyor.

M E Y D A N, Kasım 2023’te Haarlem’deki Exalto Stüdyoları’nda, Şubat 2024’te İstanbul’daki Bej Stüdyoları’nda ve Mayıs 2024’te yeniden Exalto’da kaydedildikten sonra, Touki Delphine’in stüdyosunda ek seanslarla tamamlandı.

Fotoğrafçı Céline, bu yolculuğa iki özel anda eşlik etti.