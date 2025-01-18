Meralar kum ocağı oldu

Haber Merkezi

Batman’da hayvancılıkla uğraşan koçerler, girdi maliyetlerinin artmasından ve meraların azalmasından dolayı zor günler geçiriyor. MA’nın haberine göre Dicle Nehri havzasında kurdukları çadırlarda ilkbahar, sonbahar ve kış mevsimlerinde hayvanlarını besleyen koçerler, artan kum ocaklarını nedeniyle koçerliğin bitme noktasına geldiği söyledi. Hayvancılıkla uğraşan Hasan Ataş, hayvancılığın sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışıldığına işaret etti.

Ataş, “10 tane havyan 1 ton yem parası anca ediyor. Bir hayvanın ilacı 2 bin TL. 12 yıldır Dicle Nehri Havzası’nda hayvan yetiştiriciliği yapıyoruz. Ancak burada sürekli kum ocağı açılıyor. Hayvanların beslenme alanı kum ocağına kurban ediliyor. Son 2 iki yıldır çok fazla ocak kuruldu. Kent zaten beton kenti olmuş. Her yönüyle hayvancılık üzerinde bir baskı var. Tarım ve hayvancılık birbiriyle doğru orantılıdır. Burada tarım üzerinde de yoğun bir baskı var. Çiftçiler zamlar altında ezilmiş durumda. Koçerlik atalarımızdan kalan bir miras, tüm zorluklara rağmen biz bunu sürdürmekte ısrarcıyız” dedi.