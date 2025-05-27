Merapi Yanardağı kül püskürttü

Endonezya'daki Merapi Yanardağı kül püskürttü

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısındaki Tanah Datar bölgesinde meydana gelen patlama sırasında Merapi Yanardağı'ndan gökyüzüne yükselen kül sütunu gözlemlendi.

Fotoğraf: AA

3 Aralık 2023'teki ilk patlamadan bu yana yanardağ 445 kez patladı ve bölge sakinlerinin patlama merkezinden 3 kilometre yarıçapındaki alana girmesi veya herhangi bir faaliyette bulunması yasaklandı.