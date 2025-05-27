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Merapi Yanardağı kül püskürttü

Endonezya'da, Tanah Datar bölgesinde meydana gelen patlama anında Merapi Yanardağı kül püskürttü.

Dünya
  • 27.05.2025 07:36
  • Giriş: 27.05.2025 07:36
  • Güncelleme: 27.05.2025 07:40
Kaynak: AA
Merapi Yanardağı kül püskürttü
Fotoğraf: AA

Endonezya'daki Merapi Yanardağı kül püskürttü

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısındaki Tanah Datar bölgesinde meydana gelen patlama sırasında Merapi Yanardağı'ndan gökyüzüne yükselen kül sütunu gözlemlendi.

Fotoğraf: AA

3 Aralık 2023'teki ilk patlamadan bu yana yanardağ 445 kez patladı ve bölge sakinlerinin patlama merkezinden 3 kilometre yarıçapındaki alana girmesi veya herhangi bir faaliyette bulunması yasaklandı.

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