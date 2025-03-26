Mercan Makina’da direniş büyüyor
EMEK SERVİSİ
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Mercan Endüstriyel Tasarım Makina işçileri, patronun sendikal haklara yönelik baskılarına karşı eylemde.
İşçiler, insanca çalışma koşulları ve güvenceli iş talebiyle Birleşik Metal İşçileri Sendikası'na (Birleşik Metal-İş) üye olmuş, sendikanın burada yetki belgesini almasının ardından işveren işçileri idari izne çıkarmıştı.
İşten çıkarma baskısı ve mecburi idari izinle sendikalı olmamaları yönünde baskıya maruz bırakılan işçilerin, sendikalı 7 işçinin işten çıkarılması ile 20 Mart'ta başlattıkları fabrika önü direnişi sürüyor.
Sendikadan yapılan direnişe ilişkin yapılan açıklamada, bugün saat 15.45'te fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştirileceği duyuruldu.
Sendika Genel Başkanı Özkan Atar, Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Manisa ve İzmir şube yöneticilerinin katılacağı açıklama için "Sınıf dostlarımızı katılmaya, Mercan Makina işçileriyle dayanışmaya davet ediyoruz" denildi.