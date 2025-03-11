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Mercedes alevler içinde kaldı, işçiler güçlükle kurtuldu

Ajans Haberleri
  • 11.03.2025 14:30
  • Giriş: 11.03.2025 14:30
  • Güncelleme: 11.03.2025 14:30
Kaynak: İHA
Mercedes alevler içinde kaldı, işçiler güçlükle kurtuldu

Tokat’ta seyir halindeki bir işçi servisi motor kısmından yanmaya başladı, Mercedes marka minibüs yanarak kullanılmaz hale gelirken işçiler güçlükle kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde şehir merkezinde Taşlıçiftlik mevkiinde yaşandı. Organize Sanayi Bölgesine giden ve içerisinde tekstil fabrikası işçilerini taşıyan Mercedes marka minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın hızla yayılırken işçiler güçlükle kendilerini dışarı attı. Alevler minibüsü sararken minibüs dakikalar içinde kullanılmaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı.

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