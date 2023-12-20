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Mercek operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 20.12.2023 16:24
  • Giriş: 20.12.2023 16:24
  • Güncelleme: 20.12.2023 16:24
Kaynak: İHA
Mercek operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan Şehit Uzman Jandarma Serdar DAĞ-JASAT Mercek-2 Operasyonu’nda Nevşehir’de Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 16 şahıs yakalandı.

Operasyon çerçevesinde Nevşehir ilinde aranan 16 şahıs yakalanarak göz altına alındı. Yakalanan şahıslardan haklarında toplam 22 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 da şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 

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