Mercosur çağrısı

Dış Haberler

ABD yönetiminin Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi'nde öncelikli alan ettiği Güney Amerika ile Avrupa Birliği arasında yılan hikayesine dönen "ortak pazar" anlaşmasının yankıları sürüyor. Fransa ve İtalya, üretici tepkileri nedeniyle süreci ağırdan alırken Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva zaman kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Silva, Arjantin, Brezilya, Bolivya, Paraguay ve Uruguay'dan oluşan Güney Ortak Pazarı (Mercosur) ülkeleri ile AB arasındaki serbest ticaret anlaşmasının ocak ayında imzalanmasını umduğunu söyledi.

AVRUPA’DA CESARET YOK

Lula, Brezlya, Arjantin ve Paraguay ile üçlü sınır bölgesinde yer alan Foz do Iguaçu kentinde düzenlenen Mercosur zirvesinde yaptığı konuşmada, gecikmenin İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin ek süre talebinden kaynaklandığını belirtti.

Lula, cuma günü Meloni ile telefonla görüştüğünü ve AB yönetiminden anlaşmanın Ocak ayında sonuçlandırılmasını hedefleyen bir mektup aldığını belirterek, şunları söyledi: “Liderlerden siyasi irade ve cesaret gelmeden, 26 yıldır süren bir müzakerenin tamamlanması mümkün değil. Bu arada Mercosur, diğer ortaklarla çalışmaya devam edecek.”

“Dünya Mercosur ile anlaşma yapmak istiyor, birçok ülke buna ilgi gösteriyor" diyen Lula, “Blok başkanlığımın aralık sonunda sona ermesine kadar tamamlanamayan anlaşmaları da mutlaka sonuçlandırabileceğiz” ifadelerini kullandı.

ÜYELERDEN İTİRAZ

AB’nin üst düzey yetkilileri anlaşmayı hafta sonu Brezilya’da imzalamayı hedefliyordu. Ancak Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gergin geçen son AB zirvesinin ardından cuma günü yaptığı açıklamada, bazı üye ülkelerle yaşanan sorunların ele alınabilmesi için imzanın “birkaç hafta daha erteleneceğini” duyurdu.

Fransa ve İtalya Mercosur ülkeleriyle yapılacak anlaşmaya karşı çıkan ülkelerin başında geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen perşembe günkü AB zirvesinde yaptığı açıklamada, gelecek ay da anlaşmayı destekleme sözü vermeyeceğini söyledi. Macron, çiftçilerin kaygılarını gidermek amacıyla anlaşmanın ertelenmesi için İtalya, Polonya, Belçika, Avusturya ve İrlanda’daki mevkidaşlarıyla da görüşmeler yaptığını belirtti.

Meloni, "İtalyan hükümeti, çiftçilere gerekli cevaplar verilir verilmez anlaşmayı imzalamaya hazır" ifadeleriyle anlaşmaya sıcak olduğu mesajını vermişti. Lula, Macron’un tek başına anlaşmayı engelleyemeyeceğini savundu.

ÇİFTÇİLER AYAKTA

Serbest pazar anlaşmasına Avrupalı çiftçiler tepkili. İtalya ve Fransa'da çiftçiler cuma günü kitlesel şekilde yollara dökülmüştü. Tarım sektörü, bazı Güney Amerika ülkelerinde daha gevşek çevresel ve tarımsal standartlarla üretilen ucuz tarım ürünlerinin Avrupa pazarına girmesinin, yerli üreticiler üzerinde büyük baskı yaratacağını savunuyor. 780 MİLYONLUK BİR PAZAR Anlaşmanın imzalanması halinde, 780 milyon nüfusu kapsayan, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık dörtte birini temsil eden bir pazar oluşacak ve iki blok arasındaki ticarette neredeyse tüm ürünlerde gümrük vergileri kademeli olarak kaldırılacak.

Anlaşma, 27 üyeli AB’nin Latin Amerika’ya otomobil, makine, şarap ve alkollü içecek ihracatını artırmasını sağlayacak. Buna karşılık Avrupa pazarına Güney Amerika menşeli et, şeker, pirinç, bal ve soya fasulyesinin girişini kolaylaştıracak.

Anlaşma 26 Mart 1991 tarihinde Uruguay'da imzalanmıştı.