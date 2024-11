MERCOSUR’u hemen durdurun

Avrupalı çiftçiler "Mercosur Ticaret Anlaşması"na karşı Brüksel'de toplandı. Yüzlerce çiftçi, Avrupa Birliği'nin Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) ülkeleriyle imzaladığı serbest ticaret anlaşmasını protesto etti. Gösteriye Hollanda, Fransa ve İspanya'dan çiftçiler de katıldı. Çiftçiler, anlaşmanın haksız rekabet yaratması olasılığına tepki gösterdi. Çiftçi örgütleri, AB'yi anlaşmanın "tarımın geleceğine ilişkin stratejik diyaloğa aykırı” olduğunu ifade ediyor. Çifçti örgütlerinin yaptığı çağrıyla AB Komisyonu ve AB Konseyi önündeki Schuman Meydanı'nda bir araya gelen çiftçiler, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'dan tarım ürünleri ve et ithalatı yapılması planını protesto etti.

Çiftçiler, eylem alanına "Tarım için canımı veriyorum", "Tarımın geleceği için Mercosur'u durdurun", "AB-Mercosur anlaşması tarım, çevre ve insan haklarına zararlı" yazılı pankartların da asıldığı traktörlerle geldi. Çiftçi örgütlerinin anlaşmayı engellemek için birkaç aydır sürdürdüğü eylemde traktörler, polis barikatıyla karşılaştı.

Çiftçiler, Brezilya'da AB standartlarına uygun olmayan hormonlu et üretimi yapıldığı konusunda da birlik kurumlarını uyardı. Avrupa Komisyonu'nun anlaşmanın 18 ve 19 Kasım tarihlerinde Brezilya'da yapılacak G20 zirvesinde sonuçlandırılması için bastırdığı belirtilirken çiftçilerin talebi ise AB'nin Mercosur ile 1999'dan bu yana yürüttüğü ve gelecek ay tamamlanması beklenen serbest ticaret anlaşması müzakerelerine derhal son verilmesi oldu. Anlaşma ile AB'nin Mercosur ülkelerinden tarım ürünleri ve et ithalatının önünün açılması öngörülüyor. AB yetiştiricileri, bölgeden ucuz et ithalatına "haksız rekabet" gerekçesiyle karşı çıkıyor.