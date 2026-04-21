Merdan Yanardağ: 28 milyon lira bir yağma fiyatıdır, geçen yıl 15 katı teklif geldi satmadık

Tutuklu TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Medan Yanardağ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yönetimine kayyum olarak atandığı TELE1'i satışa çıkarmasına ilişkin, "28 milyon lira bir yağma fiyatıdır, geçen yıl 15 katı teklif geldi satmadık" dedi.

Yanardağ, X hesabından yaptığı açıklamada, TELE1'i satın almak için geçen yıl kendilerine bu rakamın 15 katı kadar bir teklif sunulduğunu ancak kabul etmediklerini aktardı.

"Eğer satsaydık ben tutuklanmaya bilirdim. Zaten teklif sahipleri çok dolaylı şekilde 'Artık biraz rahat yaşamayı hak ettiğimi' söyleyerek uyarı da yapmışlardı" diyen Yanardağ, kanalın izleyicileri ve çalışanlarına ait olduğuna inandıkları için satışı uygun bulmadıklarını kaydetti.

Yanardağ'ın paylaşımı şöyle:

"Çok net; 28 milyon lira bir yağma fiyatıdır. Burada ilk kez bir bilgiyi açıklayacağım: geçen yıl Tele1’e bu paranın 15 katı teklif edildi satmadık. Fiyatın istersek daha yukarıya çıkarabileceği bilgisi de geldi.

Daha önce kanalın %50’sine bile kayyım ve TMSF’nin ihale başlangıç fiyatının yaklaşık on katı önerildi. Tele birin topluma, izleyicileri ve çalışanlarına ait olduğuna inandığımız için kabul etmedik.

Eğer satsaydık ben tutuklanmaya bilirdim. Zaten teklif sahipleri çok dolaylı şekilde”Artık biraz rahat yaşamayı hak ettiğimi” söyleyerek uyarı da yapmışlardı. Alacağımız parayla, istersek daha sonra başka bir medya organı kurabilirdik vb. Sözüm ona, “ dostça” tekliflerdi bunlar.

Biz HAYIR dedik, uygun bulmadık."

Çok net; 28 milyon lira bir yağma fiyatıdır. Burada ilk kez bir bilgiyi açıklayacağım: geçen yıl Tele1’e bu paranın 15 katı teklif edildi satmadık. Fiyatın istersek daha yukarıya çıkarabileceği bilgisi de geldi. — Merdan Yanardağ (@merdanyanardag) April 21, 2026

TELE1 SATIŞA ÇIKARILDI

Yönetimine el konan ve kayyum atanan TELE1 kanalı satışa çıkarıldı. TMSF, ‘casusluk’ soruşturması kapsamında el koyduğu TELE 1 için 28 milyon TL istiyor.

Açık teklif usulüyle gerçekleşecek ihalede son teklif verme tarihi 16 Haziran 2026 olarak belirlendi.