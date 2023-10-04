Merdan Yanardağ bugün hakim karşısına çıkıyor

Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ, bugün hakim karşısına çıkıyor. "Suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası" suçlarından yargılanan Yanardağ'ın 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Tutuklu BirGün yazarı ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bugün hakim kaşısına çıkıyor.

Yanardağ hakkında “suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi istenen davada Yanardağ’ın tahliyesi ve dosyadan beraatı talep edilecek.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde saat 11.30’da başlayacak duruşma öncesi, Yanardağ'a destek için, aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'li vekiller Aylin Nazlıaka, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Kani Beko ve Yüksel Mansur Kılıç ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik'in de olduğu çok sayıda siyasi parti temsilcisi, gazeteciler ve yurttaşlar adliye binası önünde bir araya geldi.

"Faşizme karşı omuz omuza", "Merdan Yanardağ yalnız değildir", "Özgür basın susturulamaz" sloganları atılan adliye önünde Merdan Yanardağ’a Özgürlük Platformu tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Basın özgürlüğü ve demokrasi savunusuna tahammülü olmayan siyasi iktidar, çözümü bir kere daha hapsetmekte buldu" denildi.

NE OLMUŞTU?

Merdan Yanardağ, Genel Yayın Yönetmeni olduğu TELE1’de yaptığı programda, yeni bir çözüm süreci ihtimali hakkında yorumlar yapmış, PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında da bazı değerlendirmelerde bulunmuştu. Yanardağ, programdaki sözlerinden günler sonra sosyal medyaya düşürülen cımbızlanmış ifadelerin yer aldığı bir video ile hedef gösterilmişti.

İfadeleri gerekçesiyle gözaltına alındıkdıktan sonra tutuklanan Yanardağ için hazırlanan iddianamede, Yanardağ'ın "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.