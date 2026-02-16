Merdan Yanardağ: Casusluk kumpasının amacı ortaya çıktı

Casusluk soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci yazar Merdan Yanardağ, “Casusluk kumpasının temel amacı Tele1’e el koymaktı” dedi.

Yanardağ, casusluk soruşturmasının iddianamesine dair açıklama yaptı.

Yanardağ’ın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İddianame gelince casusluk kumpası amacı açık şekilde ortaya çıktı: temel amaç Tele1’e el koymaktı. Nedeni; Tele1 felsefi tercihleri net, bağımsız ve muhalif medya alanına yön veren, oyun kurucu bir kanaldı. Medyada demokratik dengeleri kuran, ülkenin entelektüel birikimini içeren, gerçek anlamda bağımsız bir televizyondu. Referans kanalıydı. Etkiliydi. Sonuç olarak, Tele1 el koymak muhalif ve bağımsız medyaya da ayar vermek demekti. Peki etkili oldu mu? Muhalif medya alanında dengeler bozuldu mu? Evet, bozuldu!”

içeren, gerçek anlamda bağımsız bir televizyondu. Referans kanalıydı. Etkiliydi.

Sonuç olarak, Tele1 el koymak muhalif ve bağımsız medyaya da ayar vermek demekti.

Peki etkili oldu mu?

Muhalif medya alanında dengeler bozuldu mu?

Evet, bozuldu! — Merdan Yanardağ (@merdanyanardag) February 15, 2026

TELE1’E KAYYUM ATANMA SÜRECİ

Gazeteci Merdan Yanardağ, 24 Ekim 2025’te “casusluk soruşturması” kapsamında gözaltına alındı.

Yanardağ’ın gözaltına alındığı günün akşam saatlerinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) TELE1’e kayyum olarak atandığını duyurdu.

26 Ekim 2025’te ise Merdan Yanardağ, tutuklandı.