Merdan Yanardağ'dan mesaj: "Yalnız kalmayacağımı biliyordum"

TELE1 yöneticisi Gazeteci Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan hakkında "casusluk" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Dün sabah TELE1’e canlı yayın sırasında polis baskını düzenlenirken, Yanardağ’ın kanaldaki odası arandı. Merdan Yanardağ ise evinden gözaltına alındı. Akşam saatlerinde ise TELE1'e kayyum atandı.

Hem gözaltı hem de kayyum kararı tepki çekerken Merdan Yanardağ'ın gözaltı süresi uzatıldı. Yanardağ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Merdan Yanardağ’ın gözaltı süresi 24 saat uzatıldı" denildi. Karar Yanardağ'ın ailesine bildirildi.

AVUKATIYTLA GÖRÜŞTÜ

Merdan Yanardağ avukatı Bilgütay Durna ile görüşme gerçekleştirdi. Durna görüşmeye ilişkin BirGün'e açıklama yaptı. Yanardağ'ın sağlığının ve moralinin yerinde olduğunu bildiren Durna, "Dayanışma eylemleri ve ziyaretleri için teşekkür etti. Sevgilerini iletti. 'Yalnız kalmayacağımı biliyordum' dedi. Kayyum kararını da 'Operasyonun asıl amacı belli oldu' diye yorumladı. Suçlamaları kabule etmediğini tekrar dile getirdi" dedi.

Yanardağ dün de gözaltındayken şu açıklamayı yapmıştı: "Bu 5. sınıf bir kumpas. Hayatım boyunca Filistin halkı ile dayanışma içinde oldum. İsrail ile ticareti sürdürenler siyonist rejime karşı mücadele eden bize operasyon yapıyor. 2019 seçimine müdahale etme gibi bir durumum asla söz konusu olmadı. O seçim döneminde yalnızca gazetecilik yaptık, konuklar aldık. Hayatım boyunca hiç kimseyle gazetecilik faaliyeti dışında bir ilişkide bulunmadım. Bu, bana ve Tele1’e yönelik kötü kurgulanmış 5. sınıf bir kumpas”.