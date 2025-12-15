Merdan Yanardağ için kitap fuarında dayanışma

Gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna dikkat çekmek ve dayanışmayı büyütmek amacıyla 42. İstanbul Kitap Fuarı’nda imza günü düzenlenecek. Yanardağ’ın kitapları, eşi Sevim Kahraman Yanardağ ile çok sayıda yazar, gazeteci ve siyasetçi tarafından imzalanacak.

Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan son kitabı İsyanın ve Felsefenin Diyalektiği’ni tamamladıktan kısa bir süre sonra, kitabının yayımlandığını göremeden 24 Ekim’de siyasi bir operasyonla tutuklanan ve Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Yanardağ için düzenlenecek dayanışma imzası, 20 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

İstanbul Kitap Fuarı Salon 9’da saat 13.00’te yapılacak etkinlikte Yanardağ’ın kitaplarını; eşi Sevim Kahraman Yanardağ’ın yanı sıra Murat Taylan, Süleyman Sarılar, Mehmet Ali Güller, Namık Koçak, Hüsnü Mahalli, Ersin Kalaycıoğlu, Hilmi Hacaloğlu, Zafer Arapkirli, Evren Özalkuş, Burçin Atılgan, Onnik Azinyan, Zeynel Lüle, İnan Demirel, Ersin Eroğlu, Ülkü Çoban, Kürşad Oğuz, Yaşar Aydın, İbrahim Varlı, Mustafa Balbay, Miyase İlknur, Özlem Gürses, Uğur Dündar, Erdal Emre, Ümit Zileli, Onur Öncü, Necdet Saraç, Hakkı Özdal, Can Ataklı, Gökhan Kayış, Salim Şen, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve Aykut Küçükkaya imzalayacak.

Dayanışma imzasına tüm yurttaşlar davet edildi.