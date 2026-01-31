Merdan Yanardağ için yüzler buluştu

TAKSAV İzmir ve Kozalak iş birliğiyle, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci Merdan Yanardağ’a destek amacıyla İzmir’in Buca ilçesindeki Kozalak Kitap Kafe’de kitap imza etkinliği düzenlendi. Etkinliğe yüzlerce yurttaş katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında tutuklanan Merdan Yanardağ’a yönelik destek ve dayanışma çağrıları sürerken, İzmir’de gerçekleştirilen etkinlik kamuoyunda dikkat çekti.

Dayanışma buluşmasına Merdan Yanardağ’ın eşi Sevim Kahraman Yanardağ’ın yanı sıra BirGün yazarları Zafer Arapkirli, İsmail Arı, Zeynep Altıok Akatlı, edebiyatçı Barış İnce ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi katıldı.

Etkinlikte ilk olarak Merdan Yanardağ’ın cezaevinden gönderdiği mektup okundu. Mektubu eşi Sevim Kahraman Yanardağ seslendirdi. Yanardağ mektubunda umut ve dayanışma mesajları verdi. Ardından katılımcılar söz alarak baskılara karşı dayanışmanın önemine vurgu yaptı ve Yanardağ’a desteklerini dile getirdi.