Merdan Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ: TELE1 susturulamaz

TELE1 yöneticisi Gazeteci Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan hakkında "casusluk" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Merdan Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ TELE1 önünde açıklama yaptı.

BABAMLA GURUR DUYUYORUM

"Ben babamla gurur duyuyorum" diyen Alp Yanardağ sözlerine şöyle devam etti:

"Sonuna kadar mücadele ettik, Tele1 kalesi, bir demokrasi kalesiydi o kaleyi zorla ele geçirdiler. Şu anda, orada olmayı hak etmeyen insanlar oturuyor ama en sonunda halk kararını verecektir ve son sözü yine halk söyleyecektir. TELE1 susturulamaz! TELE1 ruhu yaşamaya devam edecek."