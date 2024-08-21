Merdan Yanardağ, TELE1 çalışanının Fatihlilere hakaretinden dolayı özür diledi

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Fatih'te Ayhan Özçelik (40) adlı kişinin köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiği iddialarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatih'te yaşayanlara hakaret eden TELE1 çalışanı hakkında idari işlem başlattıklarını açıkladı.

Fatih'te Ayhan Özçelik isimli şahıs, boş arazide kanlar içerisinde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan Ayhan Özçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber ajansları, Özçelik'in köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiği yönünde haberler servis ederken hayvan hakları savunucuları ise olayın araştırılmasını ve otopsi sonucunun beklenmesini istedi. Olay, sosyal medyada da tartışmalara neden oldu.

"LEŞ DOLU BİR İLÇE"

Bir TELE1 çalışanı, köpek saldırısına ilişkin iddiaları reddederken Fatih'te yaşayan yurttaşlara "Fatih gibi yobaz ve leş insan dolu bir ilçede zaten sağ çıkan dua etmeli" sözleriyle hakaret etti.

YANARDAĞ: ÖZÜR DİLERİZ

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak söz konusu ifadelerin 'kabul edilemez' olduğunu ve hakkında idari işlem başlatıldığını söyledi. Yanardağ, Fatih halkından özür diledi.