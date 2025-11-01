Merdan Yanardağ tutuklandığı gün yaşadıklarını anlattı: “Bizi tutuklayanlar gözlerimize bakamadılar”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, tutuklandığı gün yaşananları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk kez anlattı.

“ADLİYE KUŞATILMIŞTI”

Yanardağ, sabah doktor kontrolünün ardından adliyeye getirildiğini ve orada uzun süre nezarette tutulduğunu belirtti. “Bildiğim kadarıyla Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Necati Özkan da aynı şekilde getirilmiş” diyen Yanardağ, Çağlayan Meydanı’na vardıklarında adliyenin adeta “kuşatılmış” olduğunu anlattı:

“Çağlayan Meydanı’na geldiğimizde mezun olduğum lisenin bulunduğu yerde kurulan İstanbul adliyesi adeta binlerce polis tarafından kuşatıldığını gördüm.”

“SAVCIYA DA HAKİME DE AYNI ŞEYİ SÖYLEDİM”

Yaklaşık beş saat nezarette bekletildikten sonra savcıya çıkarıldığını belirten Yanardağ, “polis sorgusunda olduğu gibi savcılık sorgusunda da bütün suçlamaları reddettim” dedi. Aynı işlemlerin Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan için de yapıldığını aktardı.

Gece yarısına doğru 12. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldıklarını belirten Yanardağ, o an yaşananları şöyle anlattı:

“Gece yarısına doğru 12. Sulh Ceza hakimliği’ne çıkarıldık. Sayın Ekrem İmamoğlu ve sayın Necati Özkan’ı ilk olarak orada, mahkeme önündeki koridorda beklerken gördüm. Hatta Sayın Ekrem İmamoğlu “geçmiş olsun Merdan bey” diye seslenince kendisini fark ettim. Kısa süre ayakta sohbet ettik. Ben de aynı dileklerimi ifade ettim.”

“BİZİ TUTUKLAYANLAR GÖZLERİMİZE BAKAMADI”

Yanardağ, kararın okunmasının ardından Ekrem İmamoğlu’nun hakime dönerek “burada yargılama yaptığınızı zannediyorsunuz şimdi burası bir mahkeme mi yüzümüze bile bakmıyorsun, Türk yargıçları ve verdikleri karardan emin olur ve başları diktir, sen başını eğip nereye kaçıyorsun” diyerek tepki gösterdiğini söyledi.

Yanardağ, “Bizi tutuklayanlar gözlerimize bakamadılar. Bu sırada saat gece 2.30 idi. Silivri’ye varışımız sabah altıyı bulmuştu” ifadelerini kullandı.

Yanardağ'ın açıklamasının tamamı şöyle:

