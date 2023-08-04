Merdan Yanardağ: Tutuklanmam, seçimlerin kaybedilmesinin ilk siyasal sonucudur

Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Merdan Yanardağ, muhaliflere gözdağı vermek için tutuklandığını belirtirken İYİ Parti'nin de kendisi için başlatılan kara propagandaya katıldığını hatırlatarak, "Yüz kızartıcı şekilde trollük yaptılar" dedi.

38 gündür cezaevinde tutuklu bulunan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ, Cumhuriyet Gazetesi'ne konuştu. Cımbızlanan bir video neticesinde tutuklandığını vurgulayan Yanardağ, "İktidarın elinden, ihtiyaç duyduğunda kullandığı İmralı silahını aldım. Tutuklanmam, seçimlerin kaybedilmesinin ilk siyasal sonucudur” dedi.

Tutuklanmasıyla ilgili asıl nedenin 'tecrit' tartışmaları olduğunu savunan Yanardağ, "Şu anda Meclis’te bazı yayın organlarında açıkça yapılan, dahası basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bu tartışmanın, etkili ve izlenen bir televizyon kanalından gündeme getirilmesiydi. Bahaneye bakıyorlardı. Seçimlerden sonra fırsat kolladıkları belliydi" ifadelerini kullandı.

"BAĞIMSIZ VE MUHALİF MEDYAYA GÖZDAĞI"

Yaşadıklarını 'bir hukuk komedisi' diye niteleyen Merdan Yanardağ "Benim tutuklanmamın başka nedenlerinden biri bağımsız ve muhalif medyaya gözdağı vererek geri çekilmeye zorlamak ve topluma korku salarak sindirmeye çalışmaktır" dedi.

Yanardağ, tutuklama için gerekçe yapılan programda, 'AKP iktidarının iki yüzlü ve siyasal sahtekârlık kokan Kürt sorununa yaklaşımını' tartışarak eleştirdiğini, söz konusu montajlanan videonun ise konuşmasından 5 gün sonra, 25 Haziran'da sosyal medyada yayılarak linç kampanyası başlatıldığını dile getirdi.

"YÜZ KIZARTICI ŞEKİLDE TROLLÜK YAPTILAR"

Bu süreçte İYİ Partili bazı yetkililerin tutumlarını ve paylaşımlarını da eleştiren Yanardağ, şunları söyledi:

"İYİ Parti de benim hakkımda açılan soruşturmayı ülkenin demokrasi cephesinden kopmak ve iktidar havzasına kapağı atmak için bir fırsat olarak kullanmaya çalıştı. O nedenle utanç verici şekilde iktidarın ahlaksız trollerine katıldılar. Yüz kızartıcı şekilde trollük yaptılar. Bu olay kendi tarihinde de siyasal tarihe de medya tarihine de kara bir leke olarak geçecektir. Bunu unutmayacağız. Açık şekilde özür dilenmesi gerekiyor ama bunu beklemiyorum ve artık bir öneminin olduğunu sanmıyorum. Asıl dertleri 6’lı masayı devirmeye kalktıkları için eleştirmemizdi."