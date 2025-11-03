Merdan Yanardağ’ın iki yıl önceki hukuksuz tutukluluğu tescillendi!

Anayasa Mahkemesi, 2 yıl önce PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında hak ihlali kararı verdi.

Merdan Yanardağ, 2023 yılında TELE1’de yaptığı bir konuşmada, "Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Ailesi ve avukatı ile bile görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, çözümleyen son derece zeki bir kişidir" demişti.

"Suçu ve suçluyu övme” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Yanardağ, tutuklanmıştı.

Yaklaşık 100 gün cezaevinde kalan Yanardağ hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş ve tahliyesine hükmedilmişti.

Anayasa Mahkemesi, Merdan Yanardağ'ın avukatları tarafından yapılan bireysel başvuruyu değerlendirerek dikkati çeken bir karar verdi.

"ŞİDDET VEYA TEHDİT ÖVGÜSÜ YOK"

Mahkeme, Merdan Yanardağ’ın ifadelerinin "silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine yönelik bir övgü, meşrulaştırma ya da teşvik içermediğini" kaydetti.

"İfadelerin bağlamı içinde değerlendirildiğinde suç işlendiğine dair kuvvetli bir belirtinin bulunmadığı" sonucuna ulaşan Mahkeme, tutuklamanın kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali anlamına geldiğine karar verdi.

MANEVİ TAZMİNAT ÖDENECEK

Mahkeme, Merdan Yanardağ hakkında uğradığı hak ihlali nedeniyle 166 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Kararın bir örneğinin, Yanardağ’a 2yıl 6 ay hapis cezası veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bilgi amaçlı gönderilmesine karar verdi.

'CASUSLUK' SORUŞTURMASINDAN TUTUKLU

Gazeteci Merdan Yanardağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan ile birlikte 'casusluk' soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Yanardağ'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu TELE1'e kayyum atanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Yanardağ için, "Söz ve eylemleriyle birçok kez suç işlediği" öne sürülmüştü.

Başsavcılık açıklamasında şunlar kaydedilmişti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, TELE1 isimli TV kanalında genel yayın yönetmeni olan ve casusluk suçundan gözaltına alınan şüpheli Merdan Yanardağ’ın söz ve eylemleriyle birçok kez suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli TV kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi’ne, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir."