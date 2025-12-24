Giriş / Abone Ol
Merdiven düştü denilmişti: 7,5 aylık bebek darp edilmiş

Annesinin "merdivenden düştü" denilerek hastaneye götürdüğü 7,5 aylık bebeğin darp edildiği ortaya çıktı.

Güncel
  • 24.12.2025 17:22
  • Giriş: 24.12.2025 17:22
  • Güncelleme: 24.12.2025 17:28
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, annesi G.B. tarafından ‘Merdivenden düştü’ denilerek hastaneye getirilen 7,5 aylık U.C.S.'nin darp edildiği belirlendi.

Başlatılan soruşturma kapsamında bebeği darp ettikleri belirlenen G.B. ile sevgilisi H.C.P. tutuklandı.

Kentte yaşayan G.B., 4 Aralık'ta 7,5 aylık erkek bebeği U.C.S.'yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne getirip merdivenden düştüğünü söyledi. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen bebeğin darbedildiği belirlendi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bebeği darbettikleri gerekçesiyle anne G.B. ile sevgilisi H.C.P. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ile sevgilisi çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan U.C.S. bebek, 18 Aralık'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

