Merdivenaltına itiliyorlar

Deniz GÜNGÖR

Göç Araştırmaları Derneği (GAR) tarafından hazırlanan ‘İstanbul İlçelerinde Kent ve Göç İlişkileri’ raporu İstanbul Fatih’te bulunan İstanbul Kent Konseyi’nde tanıtıldı. Türkiye’nin en büyük göçmen nüfusuna ev sahipliği yapan İstanbul’u mercek altına alan rapor, Didem Danış, Eda Sevinin ve Deniz Sert koordinatörlüğünde Ayşenur Ölmezses, Birgül Çay, Çisel Karacebe ve Yasir Bodur tarafından hazırlandı.

EV İÇİ ŞİDDETTE ARTIŞ

İstanbul’da göçmenlerin yoğunlukla yaşadığı ilçelerden birkaçı olan Esenyurt, Zeytinburnu, Kadıköy ve Beyoğlu’nun incelendiği raporun amacının yerel halkın, göçmenlerin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve göç meselesine bakış açılarını tespit etmek olduğu ifade edildi. Rapor, yerel seçim öncesinde göç ve göçmen meselesinin yerelde nasıl algılandığına odaklanarak, ilçeler düzeyinde barındırdığı benzerlikler, farklılıklar ile ne tür eşitsizlikler ürettiğini ortaya koydu. Seçimlerin ardından yerel ve merkezi yönetim aktörlerinin göç ve göçmen konusunda daha kapsayıcı, etkili ve adil politikalar üretme sürecine katkıda bulunmasının hedeflendiği aktarıldı.

Raporun tanıtımında konuşan ve Esenyurt alanında çalışmalar yapan Birgül Çay, söz konusu bölgede 25 bini aşkın yabancı çocuğun eğitim aldığını ifade etti. Göçmenlerin kendilerini hâlâ ‘göçmen’ olarak gördüklerini söyleyen Çay, kendi aralarında sorun olması durumunda polise başvurulmadığını, kendi aralarında çözmeye çalıştıklarını ifade etti. Çay, göçmenlerin kamusal alanda kalabalık halde görünür olmalarının Türkiyeliler arasında huzursuzluk yarattığını ve bunun gerilim hattına yol açtığını söyledi. Kamusal alanların Esenyurt’ta yetersiz olduğuna ve bunun gerilimi artırdığına dikkat çeken Çay, Türkiyelilerin artan ekonomik kriz nedeniyle meydana gelen yoksullaşmanın ve işsizliğin temelinde göçmenlerin yattığını düşündüğünü aktardı.

Denetimlerin artması sonucu göçmenler arasında işsizliğin de yükseldiğine dikkat çeken Çay, erkek göçmenlerin eve kapanmaları sonucunda ev içi şiddette artış gözlemlediklerini ifade etti. Söz konusu denetimlerde yalnızca erkek göçmenlere yönelik denetim yapıldığına ve bunun sonucunda geri gönderme merkezilerine gönderildiklerine işaret eden Çay, kadınların ise bu nedenle merdivenaltı yerlerde çalışmaya mecbur bırakıldığını söyledi.

Çay, ucuz işgücü olarak çalıştırılan göçmenlerin, Türkiyeliler arasında işyerlerinde sendikal hareket önünde barikat olarak görüldüğünü söyledi.