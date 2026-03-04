Merdivenden düşen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Mardin’in Artuklu ilçesinde 72 yaşındaki Hanım Bozkuş, oturduğu evin merdiveninden düşerek ağır yaralandı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bozkuş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi kırsal Kabala Aile Mezarlığı’nda defnedildi, soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Mardin'in Artuklu ilçesinde oturduğu evin merdiveninden düşen Hanım Bozkuş (72), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kabala Mahallesi'nde meydana geldi.
Oturduğu evin merdiveninden çıkan Hanım Bozkuş, dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Bozkuş için yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Bozkuş, gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.