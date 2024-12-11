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Merdivenden düşen Erfelek Belediye Başkanı Uzun yaralandı

Sinop'un Erfelek ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Uzun, merdivenden düşerek yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 11.12.2024 22:53
  • Giriş: 11.12.2024 22:53
  • Güncelleme: 11.12.2024 22:54
Kaynak: AA
Merdivenden düşen Erfelek Belediye Başkanı Uzun yaralandı

Kendisine ait muhasebe bürosunda dengesini kaybederek merdivenden düşen Uzun, başını beton zemine çarptı.

Yaralanan Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Erfelek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uzun, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Uzun'un beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

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