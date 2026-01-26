Meriç Demir Kahraman: Ailemizin, Vera'nın Tayfun’a sağlıklı ihtiyacı var

Gezi tutuklusu MS hastası Tayfun Kayraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, İstanbul Barosu'nda 'hasta tutuklu ve hükümlülerle' ilgili bir toplantıda konuştu.

"Ailemizin, Vera'nın Tayfun’a sağlıklı ihtiyacı var. Geri dönüşü olmayan sonuçlar yaşanmadan Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanmasını bekliyoruz" diyen Meriç Demir Kahraman şunları söyledi:

“45 aydır yalnız büyütmek zorunda olduğum bir kız çocuğuyla beraber 196 kez Silivri'ye gitmiş bir eş olarak şunun altını çizmek istiyorum; eğer öncelikle Anayasa Mahkemesi'nin esastan incelediği ve birden fazla hususta, adil yargılama hakkı ihlal edilmiştir kararını verdiği ancak uygulanmayan ilk ve tek örnek Tayfun Kahraman örneğidir. Anayasa Mahkemesi'nin diğer başka almış olduğu ancak farklı nedenlerle -yanlışsam düzeltin hocam- teknik tartışmaların bulunduğu kararlar vardır. Fakat Tayfun Kahraman'la ilgili aldığı esastan karar hiçbir teknik tartışmaya açık değildir. Dolayısıyla hocamın da söylediği gibi Tayfun esasen kararın yayınlandığı 17 Ekim 2025 tarihinden itibaren hükümlü de değildir. Kararın uygulanmamış olması fiili bir durumdur. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin 17 Ekim 2025 tarihinde açıklanan Resmi Gazete'de yayımlanan karara geri alınamaz, iptal edilemez, yok sayılamaz eğer anayasamız yürürlükteyse.

"TAYFUN'UN ADİL YARGILANMASINI VE EVİMİZE DÖNMESİNİ İSTİYORUZ"

Dolayısıyla bu fiili durumun Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmuyor olmasının bir takım başka geçtiğimiz günlerde yaşadığımız üzere başka ihlallere neden olduğunu da yaşıyoruz. Sağlık ve yaşam hakkıyla ilgili problemler yaşıyoruz Tayfun ile ilgili olarak. Bizim ailemizin, benim, Vera'nın Tayfun’a sağlıklı ihtiyacı var. Geri dönüşü olmayan sonuçlar yaşanmadan Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla da Anayasa Mahkemesi'ne kararın uygulanmaması sonrası 27 Kasım 2025 tarihinde yaptığımız ikinci başvurumuzun sağlık koşulları nedeniyle yaptığımız ek beyanımızla beraber bir an evvel gündeme alınması, bireysel başvuru gündemli bir genel kurulda gündeme alınarak karara bağlanması ve Tayfun'un tahliye edilerek bu kez adil olacağını umduğumuz bir yeniden yargılama süreciyle evimize dönmesini ve hastalığının tedavisinin de olması gereken koşullarda devam edilmesini umuyoruz"