Meriç Demir Kahraman'dan AYM kararı sonrası açıklama: Mutluyuz ve umutluyuz

Anayasa Mahkemesi'nin eşi Tayfun Kahraman hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararına ilişkin açıklama yapan Meriç Kahraman, "Beklediğimiz bir karardı; mutluyuz, umutluyuz" dedi.

Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Tayfun’un ikinci başvurusuyla ilgili Anayasa Mahkemesi’nin oy birliği ile hak ihlali kararı verdiğini, bizler de sizler gibi basından öğrendik. Beklediğimiz bir karardı; mutluyuz, umutluyuz. Kararın bir an önce Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulanmasını ve Tayfun’un yeniden yargılanmak üzere tahliye edilmesini bekliyoruz. Gelişmelerle ilgili kamuoyunu bilgilendireceğiz."