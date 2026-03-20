Meriç Demir Kahraman'dan bayram mesajı: “Bu ülkenin adalet borcu var”

Gezi davası kapsamında Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde bulunan Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, “Yok yere çocukluklarından neşeli bayramları bile çalınan herkese, ellerinde şeker yerine sabır tutan o koca yüreklere bu ülkenin adalet borcu var” açıklamasını yaptı.

Kahraman, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, “Bayram arifesinde Vera ile tam 205. kez Silivri’deydim. Herkes bir anne ve bir babanın çocuğu elbet ancak yok yere çocukluklarından neşeli bayramları bile çalınan herkese, ellerinde şeker yerine sabır tutan o koca yüreklere bu ülkenin adalet borcu var. İyi bayramlar” ifadelerini kullandı.