Meriç Demir Kahraman, Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti: "Tayfun’u bırakın, evimizde iyileşsin"

Meriç Demir Kahraman, Gezi Davası kapsamında tutuklanan eşi Tayfun Kahraman'ı hastanede ziyaret ettiğini açıkladı. Meriç Demir Kahraman, "Eşim Tayfun Kahraman masumdur. Anayasa Mahkemesi kararı ortadadır. Uğradığımız haksızlığın, cezaevi koşullarında Tayfun’un hastalığının daha da ilerlemesinin vicdani ve hukuki sorumluluğunu daha fazla üzerinizde taşımayın. Tayfun’u bırakın, evimizde iyileşsin" ifadelerini kullandı.

Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Tayfun’u bugün yine 1 saat hastanede Adalet Bakanlığı’nın izniyle ziyaret ettim.

Tayfun’a uygulanan yüksek doz kortizon yüklemesinin geçirdiği akut MS atağına olacak etkileri 3 ay süre ile yakından takip edilecek. Bu süre zarfında mevcut ilaç tedavisine ek ilaç ve fizik tedavileri söz konusu. Ancak gün içerisinde Marmara Kapalı Cezaevi’ne geri sevki sağlanacak ve Şubat ayının ilk haftasında da yine tetkikler için hastaneye sevk edilecek.

22 senedir MS hastası olan Tayfun’un sağlığına kavuşması için titizlikle çaba sarf eden tüm doktorlara, sağlık personellerine ve Cerrahpaşa Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yönetimine tekrar minnetlerimizi iletmek isterim.

“BU ÇARESİZLİĞİ TARİF EDEMİYORUM”

Tayfun’un bugün bir kandil gününde Nöroloji bölümündeki hasta yatağında bir parça kandil simiti yerkenki şaşkınlığını ömrüm boyunca unutmayacağım; meğer 4 senedir hiç yememiş.

Tayfun’un bugün götürüldüğü yere giremiyorum, tutun koluma Tayfun deyip eve de getiremiyorum.

Bu çaresizliği tarif edemiyorum.

Eşim Tayfun Kahraman masumdur. Anayasa Mahkemesi kararı ortadadır.

Uğradığımız haksızlığın, cezaevi koşullarında Tayfun’un hastalığının daha da ilerlemesinin vicdani ve hukuki sorumluluğunu daha fazla üzerinizde taşımayın.

Tayfun’u bırakın, evimizde iyileşsin.”

NE OLMUŞTU?

2022 yılında Gezi Davası kapsamında tutuklanan şehir plancısı Tayfun Kahraman, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 2 Ocak günü hastaneye kaldırılmıştı. Meriç Demir Kahraman'dan Tayfun Kahraman'ın durumuyla ilgili bilgi aldığını açıklayan CHP Lideri Özgür Özel, 14 Ocak günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kahraman’ın da sağlık durumuyla ilgili konuşmuştu. Özel, şunları kaydetmişti:

"Kendisi MS hastası ve iyi beslenmesi, hareket ediyor olması, bolca güneş ışığı alması ve stresten uzak olması lazım. Ne zaman Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadı, ailesi yıkıldı ama sayın Kahraman da yeni bir atak geçirdi. Şimdi hastanede yatarak tedavi görüyor. Çok yoğun bir kortizon yüklemesi yapıldı. Eşinden aldığım haber; kortizon yüklemesini yapmışlar, başka yatan hastalara yer açmak için 15 günlüğüne cezaevine yollayacaklar, cezaevinde yatacak. 15 gün sonra tekrar gelecek ve tedavisi devam edecek."