Meriç Demir Kahraman: "Tayfun Kahraman kara para aklamadı, yasa dışı bahis oynatmadı"

Gezi Davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Engin Polat ve diğer sanıkların tahliye edilmesinin ardından açıklama yaptı.

Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Silivri'de 40. açık görüşte Tayfun Kahraman ile bir araya geldiğini ifade etti.

Paylaşımında, Tayfun Kahraman'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı yaptığı günlerde çekilmiş bir fotoğrafını ekleyen Meriç Demir Kahraman, 'suç kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ile suçlanan Engin Polat ve diğer sanıkların tahliye edilmesine dikkat çekti.

'Uzatmayacağım' diyen Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşim Tayfun Kahraman kara para aklamadı, yasa dışı bahis oynatmadı, kaynağı belirsiz paralarla lüks villa ve araba koleksiyonu almadı, MASAK raporlarında başrol oynamadı, kul hakkı yemedi.

Onuruyla, namusuyla yaşadı. Hayatı boyunca dürüst oldu. Anayasa ve yasalara tam olarak uydu, görevi neyse onu yaptı."

6 Eylül 2024, Silivri, 40. açık görüş: Tayfun'un hepinize selamı var.



Uzatmayacağım: Eşim Tayfun Kahraman kara para aklamadı, yasa dışı bahis oynatmadı, kaynağı belirsiz paralarla lüks villa ve araba koleksiyonu almadı, MASAK raporlarında başrol oynamadı, kul hakkı yemedi.… pic.twitter.com/xS3jVtvgcn — Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) September 6, 2024

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'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ile suçlanan Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada bugün ara karar açıklandı. Mahkeme, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verdi. Mahkeme, tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.