Meriç Demir Kahraman: Vera'nın babasıyla büyüme hakkını istiyorum

Gezi direnişi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, kızları Vera'nın babasına mektubunu paylaştı. Paylaşımında "Vera’nın babasıyla büyüme hakkını istiyorum" dedi.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilene kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak görev yapan şehir planlama uzmanı Tayfun Kahraman, 2 yılı aşkındır tutuklu. Kahraman'ın kızı Vera haftaya mezuniyet kutlaması yapacak. Meriç Demir Kahraman, Vera adına yazdığı mektubu paylaşarak; Tayfun Kahraman için bir kez daha adalet istedi ve "Vera’nın babasıyla büyüme hakkını istiyorum" dedi.

Meriç Demir Kahraman'ın Vera'nın babasına yazdığı mektubu paylaştığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu mektubun “görüldü” damgasıyla Tayfun’a ulaşması 45 gün. Vera’nın mezuniyet kutlaması ise haftaya.

25 aydır ailece yaşadığımız bu haksız zulmün son bulması ise hiç de zor değil.

Tayfun’un adil yargılanma hakkını, Vera’nın babasıyla büyüme hakkını istiyorum."