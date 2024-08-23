Meriç Demir Kahraman yetkililere seslendi: Bir belge istiyorum

Gezi Davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve 28 aydır cezaevinde tutulan şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından yetkililere seslendi.

Silivri, 83. kapalı görüşüne kızı Vera ile gidemediğini belirten Kahraman, eşi aleyhinde hiçbir somut delil olmadığını söyledi.

"Bir belge, bir açıklama istiyorum" diyen Kahraman, "Bizim vatandaşlık haklarımız neden her gün çiğneniyor? Bu zulmü neden yaşıyoruz?" diye sordu.

Meriç Demir Kahraman'ın paylaşımı şöyle:

"23 Ağustos 2024, Silivri, 83. kapalı görüşüne Vera ile gidemedik!

Tayfun aleyhine tek bir delil olmamasına rağmen ailemiz 2,5 yılı aşkın zamandır paramparça! Tayfun'un Gezi’de hükümet ile diyalog kurmaya çalıştığını iktidar da biliyor, mahkemeler de, Adalet Bakanlığı da! Tüm Türkiye biliyor!

Ben diyorum ki; Tayfun neden bunca zamandır bir hücrede kapalı, biz neden bunca zamandır bu zulmü çekiyoruz, benim kızım neden Silivri yollarında babasını arıyor! Bir belge, bir açıklama istiyorum!

Vera Eylül ayında okulu başlayınca haftada değil, ayda bir saat görebilecek babasını! Günahı kimin boynuna?

Vera neden babasından mahrum?

Bir belge, bir açıklama istiyorum!

Ben neden eşimden ayrı, yalnız başıma kızımızı büyütmek zorundayım?

Bir belge, bir açıklama istiyorum!

Hukuki olduğu söylenen metinlerde Tayfun’un hükümeti cebir ve şiddetle devirmeye çalıştığına dair tek bir somut delil yok. Tayfun’un suçu ne, benim suçum ne, Vera’nın suçu ne?

İktidar sahiplerine, tüm yetkililere, tüm siyasilere, tüm hakimlere, Anayasa Mahkemesi’ne sesleniyorum! Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bizim vatandaşlık haklarımız neden her gün çiğneniyor? Bu zulmü neden yaşıyoruz?

Bir belge, bir açıklama istiyorum!"